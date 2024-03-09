Анна Пересильд рассказала, что ее впечатляет в слетавшей в космос матери

Анна Пересильд заявила, что мама научила ее быть благодарной людям

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская юная актриса Анна Пересильд в ходе пресс-конференции рассказала, что ее мать, Юлия Пересильд, учила ее быть благодарной людям, миру и ситуациям, которые случаются. Ее слова приводит smolnarod.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света is licensed under public domain

Также сыгравшая Айгуль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" актриса призналась, что в матери ее восхищает стойкость и талант. Она хотела бы сыграть с родительницей в одной картине.

В прошлом месяце Юлия Пересильд рассказала, что нередко выясняет отношения с дочерьми на кухне, потому что у них в семье не принято скрывать эмоции.

Юлия Пересильд воспитывает двоих дочерей — Анну и Марию — от режиссера Алексея Учителя. Возлюбленные расстались после десяти лет отношений.

Ранее Владимир Вдовиченков выступил с критикой современных мужчин.