Анна Пересильд рассказала, что ее впечатляет в слетавшей в космос матери

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Анна Пересильд заявила, что мама научила ее быть благодарной людям

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Шоу-бизнес

Российская юная актриса Анна Пересильд в ходе пресс-конференции рассказала, что ее мать, Юлия Пересильд, учила ее быть благодарной людям, миру и ситуациям, которые случаются. Ее слова приводит smolnarod.

Анна Пересильд заявила, что мама научила ее быть благодарной людям
Фото: youtube.com by канал Света вокруг света is licensed under public domain

Также сыгравшая Айгуль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" актриса призналась, что в матери ее восхищает стойкость и талант. Она хотела бы сыграть с родительницей в одной картине.

В прошлом месяце Юлия Пересильд рассказала, что нередко выясняет отношения с дочерьми на кухне, потому что у них в семье не принято скрывать эмоции.

Юлия Пересильд воспитывает двоих дочерей — Анну и Марию — от режиссера Алексея Учителя. Возлюбленные расстались после десяти лет отношений.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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