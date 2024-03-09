Анна Пересильд рассказала, что ее впечатляет в слетавшей в космос матери

Российская юная актриса Анна Пересильд в ходе пресс-конференции рассказала, что ее мать, Юлия Пересильд, учила ее быть благодарной людям, миру и ситуациям, которые случаются. Ее слова приводит smolnarod.
Также сыгравшая Айгуль в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" актриса призналась, что в матери ее восхищает стойкость и талант. Она хотела бы сыграть с родительницей в одной картине.
В прошлом месяце Юлия Пересильд рассказала, что нередко выясняет отношения с дочерьми на кухне, потому что у них в семье не принято скрывать эмоции.
Юлия Пересильд воспитывает двоих дочерей — Анну и Марию — от режиссера Алексея Учителя. Возлюбленные расстались после десяти лет отношений.
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