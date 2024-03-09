Звезда "Бригады" Владимир Вдовиченков рассказал, что его раздражает в современных мужчинах

Российский актер Владимир Вдовиченко на премьере фильма "Онегин" режиссёра Сарика Андреасяна назвал современных мужчин инфантильными. Об этом пишет "КП".
Он назвал Татьяну Ларину своим любимым персонажем романа Александра Пушкина "Евгений Онегин", потому что она искренняя и смелая. Сам артист не считает, что в любви есть какие-либо ограничения — говорить о чувствах может тот, кто больше хочет.
"Это ведь тоже догмы определенные, что девушка или женщина не может проявить инициативу. Знаете, сейчас мужчины инфантильные, всего боятся", — размышляет он.
Он также заметил, что для мужчин важно мнение друзей о девушке, то есть молодой человек заявит о своих чувствах, если его парни оценили выбор.
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