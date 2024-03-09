Звезда "Бригады" Владимир Вдовиченков рассказал, что его раздражает в современных мужчинах

Владимир Вдовиченков раскритиковал современных мужчин за инфантилизм

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Владимир Вдовиченко на премьере фильма "Онегин" режиссёра Сарика Андреасяна назвал современных мужчин инфантильными. Об этом пишет "КП".

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

Он назвал Татьяну Ларину своим любимым персонажем романа Александра Пушкина "Евгений Онегин", потому что она искренняя и смелая. Сам артист не считает, что в любви есть какие-либо ограничения — говорить о чувствах может тот, кто больше хочет.

"Это ведь тоже догмы определенные, что девушка или женщина не может проявить инициативу. Знаете, сейчас мужчины инфантильные, всего боятся", — размышляет он.

Он также заметил, что для мужчин важно мнение друзей о девушке, то есть молодой человек заявит о своих чувствах, если его парни оценили выбор.

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