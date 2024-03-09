Яне Рудковской пришлось отвечать за использование чужого фото

У компании Яны Рудковской отсудили 55 тысяч рублей из-за авторских прав

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Компания "Поста да вип", совладельцем которой является продюсер Яна Рудковская, выплатила 55 тысяч рублей фотографу Александру Панькову по решению суда. Соответствующий документ можно найти в картотеке арбитражных дел.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Фотограф обратился в суд в декабре 2023 года с требованием удалить его снимок из журнала Posta Magazine, который использовался без его разрешения. Также Паньков требовал через суд выплатить ему 55 тысяч рублей за нарушение авторских прав.

Арбитражный суд Москвы встал на сторону мужчины и полностью удовлетворил его иск. Так, компания заплатила ему 55 тысяч рублей, а также оплатила расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 200 тысяч рублей.

Паньков и его представители в ближайшее время вновь собираются подавать в суд, так как снимок до сих пор не удален.

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