"Я ревела в последние дни": Боня рассказала из-за чего впала в депрессию

Модель и светская львица Виктория Боня в своем блоге рассказала, что впала в апатию из-за того, что уже полгода не может попасть в Монако, где находится ее дом.
Своих поклонников до этого звезда напугала тем, что заявила о возможном уходе из соцсетей. По ее словам, больше всего ей хотелось закричать, что ее нет. В итоге она решилась рассказать, что же случилось.
По ее словам, она чувствовала себя бездомной, так как не могла попасть в Монако к своей дочери и кошке.
"Я ревела в последние дни и чувствовала настоящую пустоту. Но я позволила этому быть. Соединилась со своими состоянием и просто решила наблюдать за своей пустотой", — сообщила она.
Виктория Боня в августе прошлого года не успела продлить свой вид на жительство в Монако, так как улетела на операцию в США. Она рассчитывала, что сможет исправить положение за несколько недель, но ей потребовались месяцы. В настоящее время россияне испытывают определенные трудности с получением визы на резидентство.
Как итог, она все-таки смогла оформить D-визу и в скором времени отправится домой.
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