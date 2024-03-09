"Я ревела в последние дни": Боня рассказала из-за чего впала в депрессию

Виктория Боня рассказала о причинах своих драматичных постов в соцсетях

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и светская львица Виктория Боня в своем блоге рассказала, что впала в апатию из-за того, что уже полгода не может попасть в Монако, где находится ее дом.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

Своих поклонников до этого звезда напугала тем, что заявила о возможном уходе из соцсетей. По ее словам, больше всего ей хотелось закричать, что ее нет. В итоге она решилась рассказать, что же случилось.

По ее словам, она чувствовала себя бездомной, так как не могла попасть в Монако к своей дочери и кошке.

"Я ревела в последние дни и чувствовала настоящую пустоту. Но я позволила этому быть. Соединилась со своими состоянием и просто решила наблюдать за своей пустотой", — сообщила она.

Виктория Боня в августе прошлого года не успела продлить свой вид на жительство в Монако, так как улетела на операцию в США. Она рассчитывала, что сможет исправить положение за несколько недель, но ей потребовались месяцы. В настоящее время россияне испытывают определенные трудности с получением визы на резидентство.

Как итог, она все-таки смогла оформить D-визу и в скором времени отправится домой.

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