Юлия Савичева рассказала о серьезной утрате в канун 8 Марта

Певица, участница проекта "Фабрика звезд", Юлия Савичева в своем блоге на YouTube рассказала, что потеряла паспорт накануне поездки в Санкт-Петербург.
Она отметила, что перевернула весь дом, но документ так и не нашла.
"Я его потеряла. Билеты в Питер уже были куплены", — пояснила Юлия.
В настоящее время исполнительница ходит со справкой об утрате официального документа и временным удостоверением.
В конце февраля певица сообщила о создании собственного мерча под своим брендом.
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