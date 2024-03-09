Юлия Савичева рассказала о серьезной утрате в канун 8 Марта

Юлия Савичева сообщила об утрате паспорта накануне 8 Марта

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица, участница проекта "Фабрика звезд", Юлия Савичева в своем блоге на YouTube рассказала, что потеряла паспорт накануне поездки в Санкт-Петербург.

Фото: youtube.com by канал SavichevaMusic is licensed under public domain

Она отметила, что перевернула весь дом, но документ так и не нашла.

"Я его потеряла. Билеты в Питер уже были куплены", — пояснила Юлия.

В настоящее время исполнительница ходит со справкой об утрате официального документа и временным удостоверением.

В конце февраля певица сообщила о создании собственного мерча под своим брендом.

Ранее стало известно, кого рассекретили в очередном выпуске шоу "Маска".