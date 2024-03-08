Бузова объяснила происхождение кольца на среднем пальце: "Меня подловили"

Бузова рассказала, почему носит кольцо на среднем пальце

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова высказалась о возможной свадьбе в этом году.

Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой

Ольга Бузова продемонстрировала журналистам кольцо с большим камнем на безымянном пальце.

Певица призналась, что её "подловили". Она заверила, что не пытается привлечь внимание к своей личной жизни.

"Совершенно не делаю никаких акцентов, не подогреваю никогда слухов, но просто хочется знать, какая дата счастливая, чтобы выйти замуж в этом году", — сказала Ольга на премьере шоу "Сокровища императора".

Ранее Бузова встретилась со своим бывшим возлюбленным Давидом Манукяном.