Бузова объяснила происхождение кольца на среднем пальце: "Меня подловили"

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова высказалась о возможной свадьбе в этом году.
Ольга Бузова продемонстрировала журналистам кольцо с большим камнем на безымянном пальце.
Певица призналась, что её "подловили". Она заверила, что не пытается привлечь внимание к своей личной жизни.
"Совершенно не делаю никаких акцентов, не подогреваю никогда слухов, но просто хочется знать, какая дата счастливая, чтобы выйти замуж в этом году", — сказала Ольга на премьере шоу "Сокровища императора".
Ранее Бузова встретилась со своим бывшим возлюбленным Давидом Манукяном.
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