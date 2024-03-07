Глава ФПБК: "фанера - это мошенничество в крупном размере"

Бородин призвал наказывать артистов, выступающих под фонограмму

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил наказывать артистов за исполнение песен под фонограмму, а подобные выступления приравнять к мошенничеству. Глава комитета подчеркнул, что фанаты платят немалые деньги за билет, чтобы услышать артиста вживую, а перед ними "по факту выходят мошенники".

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Ранее Госдума уже предлагала внести законопроект о наказании для певцов, которые выступают под фонограмму, не предупредив об этом на афишах. Однако сейчас "фанерщики" достигли высокого уровня в открывании рта и для зрителя очень трудно распознать, что человек поет не сам, считает глава Москонцерта Александр Беленький.

Виталий Бородин известен тем, что неоднократно инициировал проверки в отношении российских звезд. Так, он требовал от певца Димы Билана добровольно сдать анализы на запрещенные вещества, просил заблокировать аккаунт Ольги Бузовой, жаловался на Данилу Козловского и Диану Арбенину.

В апреле 2023 года глава ФПБК попросил Генеральную прокуратуру возбудить уголовное дело о государственной измене против народной артистки России Лии Ахеджаковой. В конце декабря он не смог остаться в стороне после вечеринки Насти Ивлеевой. Филиппа Киркорова, посетившего это мероприятие, Бородин потребовал лишить звания народного артиста.