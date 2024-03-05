Стас Михайлов заявил, что сбежавшие артисты приползут на коленях и будут целовать у России ноги

Стас Михайлов объяснил, почему уехавшие из страны звёзды пожалеют о своём решении.
Стас Михайлов объяснил, что критикующие решения властей артисты должны быть благодарны стране, которая сделала их значимыми и узнаваемыми.
"Любого артиста делают люди. Сам артист сам по себе ничего не представляет", — отметил певец.
Звезда спрогнозировал возвращение артистов.
"Они на коленях ещё приползут и будут стоять на коленях и целовать у России ноги", — выразил своё мнение Михайлов.
Ранее Стас Михайлов ответил на обвинения в уходе от беременной сестры певицы Валерии.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.