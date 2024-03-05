Стас Михайлов заявил, что сбежавшие артисты приползут на коленях и будут целовать у России ноги

Стас Михайлов уверен, что уехавшие из России артисты приползут обратно

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стас Михайлов объяснил, почему уехавшие из страны звёзды пожалеют о своём решении.

Фото: ВК-аккаунт Стаса Михайлова

Стас Михайлов объяснил, что критикующие решения властей артисты должны быть благодарны стране, которая сделала их значимыми и узнаваемыми.

"Любого артиста делают люди. Сам артист сам по себе ничего не представляет", — отметил певец.

Звезда спрогнозировал возвращение артистов.

"Они на коленях ещё приползут и будут стоять на коленях и целовать у России ноги", — выразил своё мнение Михайлов.

Ранее Стас Михайлов ответил на обвинения в уходе от беременной сестры певицы Валерии.