"Не будем обсуждать": Михайлова обвинили в уходе от беременной возлюбленной

Российский певец Стас Михайлов в YouTube-шоу "Вопрос ребром" заявил, что не бросал беременную двоюродную сестру певицы Валерии бэк-вокалистку Наталью Зотову.
По его словам у людей по-разному складывает жизнь, и иногда люди просто больше не могут находиться рядом.
"Причины расставания не будем обсуждать, это дело только двоих людей, но Наташа — счастливый человек, у нее все хорошо. У нас есть общая дочь Дарья, она учится. Хорошая взрослая девочка, единственный музыкальный ребенок в моей семье", — заявил артист.
Также он отметил, что подарил своей наследнице квартиру.
У Стаса Михайлова есть взрослый сын Никита, которому 22 года. Наследник появился на свет в браке артиста с Инной Горб. Музыкант не раз признавался, что всегда принимал участие в жизни и воспитании старших детей.
В настоящее время музыкант женат на Инне Пономаревой, которая подарила ему двоих дочек — 14-летнюю Иванну и 11-летнюю Марию.
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