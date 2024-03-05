"Не будем обсуждать": Михайлова обвинили в уходе от беременной возлюбленной

Стас Михайлов ответил на обвинения в уходе об беременной сестры певицы Валерии

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский певец Стас Михайлов в YouTube-шоу "Вопрос ребром" заявил, что не бросал беременную двоюродную сестру певицы Валерии бэк-вокалистку Наталью Зотову.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

По его словам у людей по-разному складывает жизнь, и иногда люди просто больше не могут находиться рядом.

"Причины расставания не будем обсуждать, это дело только двоих людей, но Наташа — счастливый человек, у нее все хорошо. У нас есть общая дочь Дарья, она учится. Хорошая взрослая девочка, единственный музыкальный ребенок в моей семье", — заявил артист.

Также он отметил, что подарил своей наследнице квартиру.

У Стаса Михайлова есть взрослый сын Никита, которому 22 года. Наследник появился на свет в браке артиста с Инной Горб. Музыкант не раз признавался, что всегда принимал участие в жизни и воспитании старших детей.

В настоящее время музыкант женат на Инне Пономаревой, которая подарила ему двоих дочек — 14-летнюю Иванну и 11-летнюю Марию.

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