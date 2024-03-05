Малахов назвал причину, по которой многие звезды отечественного шоу-бизнеса негативно относились к Юрию Шатунову

Телеведущий Андрей Малахов при съемках документального фильма про музыканта Юрия Шатунова вспомнил, что немногие коллеги нашли в себе смелость прийти на похороны артиста. Об этом рассказал режиссер картины Александр Игудин в беседе с "АиФ".
Андрей Малахов был одним из немногих, кто посетил похороны Юрия Шатунова в 2022 году в Москве. Помимо этого он записал видеоинтервью для Игудина, в котором рассказал об отношении коллег к солисту "Ласкового мая".
Премьера документального фильма "Юрий Шатунов. Неизвестный кумир" выйдет на РЕН ТВ 7 марта. Некоторые детали не вошли в окончательный монтаж картины — например, прямая речь Малахова.
"Давайте все-таки будем честны: на похоронах, кроме Игоря Крутого и Николая Баскова, особенно никого и не было. Но был народ. Могила вся в цветах и спустя год. Это не то что букеты, а просто горы цветов. Это говорит о народной любви", — сказал Андрей.
Он отметил, что коллеги действительно завидовали артисту, у которого была всенародная любовь россиян. Самого Шатунова и Малахова связывали многолетние дружеские отношения.
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