"Я не праздную, его празднуют мои мужчины": Волочкова рассказала о самом необычном подарке на 8 марта

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что не отмечает 8 Марта. Своими рассуждениями по поводу праздника она поделилась в беседе с Teleprogramma.
Она отметила, что не воспринимает этот день как особенный, так как поклонники и так постоянно дарят ей цветы. Если же ухажеры оставили ее без внимания, то она может порадовать себя сама.
"8 Марта я не праздную, его празднуют мои мужчины и одаривают меня цветами и подарками", — поделилась балерина.
Самым неожиданным презентом на 8 Марта звезда балета считает калейдоскоп, который ей преподнес бывший муж Игорь Вдовин.
Недавно Анастасия Волочкова призналась, что главной любовью в своей жизни считает миллиардера Сулеймана Керимова.
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Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.