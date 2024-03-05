"Я не праздную, его празднуют мои мужчины": Волочкова рассказала о самом необычном подарке на 8 марта

Анастасия Волочкова не отмечает 8 Марта

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Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что не отмечает 8 Марта. Своими рассуждениями по поводу праздника она поделилась в беседе с Teleprogramma.

Фото: youtube.com by канал Рум Турист is licensed under public domain

Она отметила, что не воспринимает этот день как особенный, так как поклонники и так постоянно дарят ей цветы. Если же ухажеры оставили ее без внимания, то она может порадовать себя сама.

"8 Марта я не праздную, его празднуют мои мужчины и одаривают меня цветами и подарками", — поделилась балерина.

Самым неожиданным презентом на 8 Марта звезда балета считает калейдоскоп, который ей преподнес бывший муж Игорь Вдовин.

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