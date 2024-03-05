"Шли к этому 10 лет": воспитывающая четверых детей Мария Кожевникова показала квартиру, которую купила своей матери

Мария Кожевникова показала квартиру, купленную для мамы

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Мария Кожевникова в своем блоге показала, как сейчас выглядит квартира, которую она купила своей маме.

Фото: youtube.com by канал KENG TV is licensed under public domain

По ее словам, ее родительница сама выбрала себе жилье, в котором сейчас уже начали делать ремонт.

"Мы с мамой к этому шли 10 лет. В нужное время она была рядом, жила с нами, я ей очень благодарна за это, но все равно считаю, что родители должны жить раздельно с детьми", — поделилась звезда.

Мать Кожевниковой переехала в дом к дочери в 2014 году, чтобы помогать растить на тот момент единственного внука. Но уже после рождения четвертого малыша жить всем вместе стало тесно, поэтому они решили разъехаться.

Мария Кожевникова и ее возлюбленный, бизнесмен Евгений Васильев растят четверых сыновей — 10-летнего Ивана, девятилетнего Максима, шестилетнего Василия и четырехмесячного мальчика, имя которого не раскрывают.

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