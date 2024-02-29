Юрий Лоза отреагировал на новость об ограблении зоопарка: удалось задержать двух с половиной злоумышленников

Певца Юрия Лозу заинтересовало сообщение о преступлении в московском зоопарке.
Автор и исполнитель хита "Плот" высказался по поводу новости с заголовком: "Московский зоопарк обокрали".
Лоза объяснил, что стал читать новость с целью узнать, какого именно зверя украли из зоопарка. Выяснилось, однако, что в звеинце пропали не животные, а оборудование. Певец вспомнил, что сам когда-то работал в зоопарке.
Артист отметил, что новостной повод мог бы являться хорошей основой для анекдота.
"Сводка происшествий: "Вчера в местном зоопарке преступники попытались украсть тигра. Полицейским удалось по горячим следам задержать двух с половиной злоумышленников", — написал Лоза в своём ВК-аккаунте.
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