Юрий Лоза отреагировал на новость об ограблении зоопарка: удалось задержать двух с половиной злоумышленников

Юрий Лоза пошутил про ограбление зоопарка: попытались украсть тигра

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певца Юрия Лозу заинтересовало сообщение о преступлении в московском зоопарке.

Фото: Wikimedia Commons by Appaloosa is licensed under CC BY-SA 3.0

Автор и исполнитель хита "Плот" высказался по поводу новости с заголовком: "Московский зоопарк обокрали".

Лоза объяснил, что стал читать новость с целью узнать, какого именно зверя украли из зоопарка. Выяснилось, однако, что в звеинце пропали не животные, а оборудование. Певец вспомнил, что сам когда-то работал в зоопарке.

Артист отметил, что новостной повод мог бы являться хорошей основой для анекдота.

"Сводка происшествий: "Вчера в местном зоопарке преступники попытались украсть тигра. Полицейским удалось по горячим следам задержать двух с половиной злоумышленников", — написал Лоза в своём ВК-аккаунте.