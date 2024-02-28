Родная тётя Гогена Солнцева подтвердила, что у шоумена родился ребёнок: сам перерезал пуповину

Тётя Гогена Солнцева подтвердила, что шоумен стал отцом мальчика

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Тётя Гогена Солнцева рассказала подробности рождения ребёнка у её эпатажного племянника.

Фото: ВК-аккаунт Гогена Солнцева

Тётя Гогена Солнцева Светлана Черепанова подтвердила, что 43-летний шоумен стал отцом мальчика.

Женщина отметила, что ребёнок родился здоровым весом более трёх с половиной килограмм.

"Рожали в домашних условиях, в ванне. Гоген сам участвовал в родах и перерезал пуповину", — цитирует слова Черепановой "СтарХит".

Тётя шоумена рассказала, что мальчика могут назвать Елизаром или Клавдием. Личность матери малыша женщина не раскрыла и посоветовала спросить об этом у самого Гогена.

Ранее соощалось что живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца.