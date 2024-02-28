Родная тётя Гогена Солнцева подтвердила, что у шоумена родился ребёнок: сам перерезал пуповину

Тётя Гогена Солнцева рассказала подробности рождения ребёнка у её эпатажного племянника.
Тётя Гогена Солнцева Светлана Черепанова подтвердила, что 43-летний шоумен стал отцом мальчика.
Женщина отметила, что ребёнок родился здоровым весом более трёх с половиной килограмм.
"Рожали в домашних условиях, в ванне. Гоген сам участвовал в родах и перерезал пуповину", — цитирует слова Черепановой "СтарХит".
Тётя шоумена рассказала, что мальчика могут назвать Елизаром или Клавдием. Личность матери малыша женщина не раскрыла и посоветовала спросить об этом у самого Гогена.
Ранее соощалось что живущий с 83-летней возлюбленной шоумен Гоген Солнцев показал младенца.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.