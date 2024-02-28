Звёздный хирург Тимур Хайдаров ответил на обвинения в смерти пациента своей клиники

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Хирург Тимур Хайдаров отреагировал на сообщение о смерти пациента

0:43
Шоу-бизнес

Звёздный хирург Тимур Хайдаров прокомментировал новость о том, что после операции в его клинике скончался известный московский бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов.

Хирург Тимур Хайдаров отреагировал на сообщение о смерти пациента
Фото: ВК-аккаунт Хайдарова

Тимур Хайдаров заверил, что не проводит операции по резекции желудка. Он подчеркнул, что в его клинике за всё время её работы не скончался ни один пациент.

"Распространять информацию о пациентах я не могу. Могу сказать, что в нашей клинике никто не умирал", — цитирует слова хирурга "Известия".

Ранее сообщалось, что отправленный на реабилитацию домой бизнесмен Пётр Гаврилов спустя несколько дней после хирургического вмешательства почувствовал резкую боль, впал в кому и умер.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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