Звёздный хирург Тимур Хайдаров прокомментировал новость о том, что после операции в его клинике скончался известный московский бизнесмен и продюсер Пётр Гаврилов.
Тимур Хайдаров заверил, что не проводит операции по резекции желудка. Он подчеркнул, что в его клинике за всё время её работы не скончался ни один пациент.
"Распространять информацию о пациентах я не могу. Могу сказать, что в нашей клинике никто не умирал", — цитирует слова хирурга "Известия".
Ранее сообщалось, что отправленный на реабилитацию домой бизнесмен Пётр Гаврилов спустя несколько дней после хирургического вмешательства почувствовал резкую боль, впал в кому и умер.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.