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После операции в клинике звёздного хирурга Тимура Хайдарова скончался московский предприниматель

После операции по резекции желудка в клинике хирурга Хайдарова умер пациент

0:49
Шоу-бизнес

Операция по уменьшению желудка в клинике Тимура Хайдарова закончилась для московского бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова смертью.

После операции по резекции желудка в клинике хирурга Хайдарова умер пациент
Фото: ВК-аккаунт Хайдарова

Как сообщает Telegram-канал Mash, операцию предпримателю Гаврилову сделали 17 февраля. Через три дня мужчина почувствовал резкое недомогание. Его мучила боль в животе и груди. От госпитализации бизнесмен отказался. Итогом резких болей стала кома и смерть.

По одной из версий бизнесмен скончался от заражения крови. Родственники Гаврилова винят в его смерти медиков клиники Хайдарова. Они намерены добиться наказания тех, кто проводил операцию по резекции желудка, через суд.

Ранее сообщалось, что певица Любовь Успенская подала в суд на пластического хирурга Тимура Хайдарова.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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