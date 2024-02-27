После операции в клинике звёздного хирурга Тимура Хайдарова скончался московский предприниматель

Операция по уменьшению желудка в клинике Тимура Хайдарова закончилась для московского бизнесмена и продюсера Петра Гаврилова смертью.
Как сообщает Telegram-канал Mash, операцию предпримателю Гаврилову сделали 17 февраля. Через три дня мужчина почувствовал резкое недомогание. Его мучила боль в животе и груди. От госпитализации бизнесмен отказался. Итогом резких болей стала кома и смерть.
По одной из версий бизнесмен скончался от заражения крови. Родственники Гаврилова винят в его смерти медиков клиники Хайдарова. Они намерены добиться наказания тех, кто проводил операцию по резекции желудка, через суд.
Ранее сообщалось, что певица Любовь Успенская подала в суд на пластического хирурга Тимура Хайдарова.
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