Гарик Харламов: еще неделю буду на больничном

Гарик Харламов в своем блоге рассказал подписчикам и поклонникам о том, сколько еще проведет времени на больничном и не будет появляться в развлекательных шоу с его участием. Напомним, что из-за переохлаждения он заболел пневмонией. Причем произошло это за несколько дней до его дня рождения.
"Столкнулся с малоприятной штуковиной, называется «пневмония». Уже неделю лежу на больничном и еще столько же придется лежать. Второй год подряд перед днюхой такая ситуация", — написал Гарик Харламов.
Юморист уточнил, что воспаление легких у него впервые и посоветовал подписчикам в случае недомоганий не тянуть с визитом к врачу.
Пенсионерка из Канады плохо себя чувствовала из-за лишнего веса и сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете