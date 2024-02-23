Гарик Харламов: еще неделю буду на больничном

Юморист Гарик Харламов рассказал о том, сколько времени еще проведет на больничном

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Гарик Харламов в своем блоге рассказал подписчикам и поклонникам о том, сколько еще проведет времени на больничном и не будет появляться в развлекательных шоу с его участием. Напомним, что из-за переохлаждения он заболел пневмонией. Причем произошло это за несколько дней до его дня рождения.

Фото: youtube.com by https://www.youtube.com/watch?v=EcghHQg29HU is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

"Столкнулся с малоприятной штуковиной, называется «пневмония». Уже неделю лежу на больничном и еще столько же придется лежать. Второй год подряд перед днюхой такая ситуация", — написал Гарик Харламов.

Юморист уточнил, что воспаление легких у него впервые и посоветовал подписчикам в случае недомоганий не тянуть с визитом к врачу.