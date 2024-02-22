Певица Бьянка похвасталась результатом похудения: звезда избавилась от 30 килограмм лишнего веса

Певица Бьянка рассказала, что похудела на 30 килограмм

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Бьянка собирается лечь под нож пластического хирурга, чтобы избавиться от обвисшей кожи после похудения на 3 десятка килограмм.

Фото: filmz.ru

Бьянка рассказала, что длительное время боролась с лишним весом. Добиться заметных результатов звезде помогло жёсткое ограничение в питании.

Она отметила, что ей удалось избавиться от 30 килограмм. Она собирается похудеть еще на 7 килограмм.

"Я была просто торба. 29-го числа ложусь на операцию", — цитирует слова певицы "Блокнот Старс".

Исполнительница хита "Были танцы" призналась, что собирается довести своё тело до идеального состояния с помощью подтяжки кожи в зоне живота.

Ранее Бьянка рассказала, что неизвестный пытался похитить её в центре Москвы.