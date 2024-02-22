Певица Бьянка похвасталась результатом похудения: звезда избавилась от 30 килограмм лишнего веса

Певица Бьянка собирается лечь под нож пластического хирурга, чтобы избавиться от обвисшей кожи после похудения на 3 десятка килограмм.
Бьянка рассказала, что длительное время боролась с лишним весом. Добиться заметных результатов звезде помогло жёсткое ограничение в питании.
Она отметила, что ей удалось избавиться от 30 килограмм. Она собирается похудеть еще на 7 килограмм.
"Я была просто торба. 29-го числа ложусь на операцию", — цитирует слова певицы "Блокнот Старс".
Исполнительница хита "Были танцы" призналась, что собирается довести своё тело до идеального состояния с помощью подтяжки кожи в зоне живота.
Ранее Бьянка рассказала, что неизвестный пытался похитить её в центре Москвы.
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