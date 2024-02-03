Певицу Бьянку едва не похители в центре Москвы: угрожал палкой

Певицу Бьянку пытался похитить неизвестный мужчина в центре Москвы

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Бьянка рассказала о том, что отбилась от похитителя в центре Москвы.

Фото: filmz.ru

Исполнительница хита "Были танцы" поделилась пугающей историей из своей жизни. Она объяснила, что вчера её чуть было не похитил неизвестный мужчина.

"На меня напал мужик с палкой, сказав: "Садись в машину". Я, естественно, закричали так, что в Минске было слышно! И он убежал… Это был центр Москвы!" — написала певица в социальных сетях.

Ранее сообщалось что рэпер Птаха помирился с Бьянкой после конфликта.