Певицу Бьянку едва не похители в центре Москвы: угрожал палкой

Певица Бьянка рассказала о том, что отбилась от похитителя в центре Москвы.
Исполнительница хита "Были танцы" поделилась пугающей историей из своей жизни. Она объяснила, что вчера её чуть было не похитил неизвестный мужчина.
"На меня напал мужик с палкой, сказав: "Садись в машину". Я, естественно, закричали так, что в Минске было слышно! И он убежал… Это был центр Москвы!" — написала певица в социальных сетях.
Ранее сообщалось что рэпер Птаха помирился с Бьянкой после конфликта.
Большинство дачников выделяют на своих участках место для компостной ямы, куда направляют овощные и фруктовые очистки, ботву и остальные органические отходы.