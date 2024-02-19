Бузова расплакалась, услышав, что у неё будет девочка

Бузова расплакалась, услышав предсказание о рождении ребёнка

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ольга Бузова со слезами на глазах отреагировала на предсказание о скором материнстве.

Фото: ВК-аккаунт Ольги Бузовой

Звехда "Дома-2" на своём новом шоу "Это нормально?" расплакалась, услышав о том, что у неё родится девочка. Такое предсказание телеведущей сделала звезда битвы экстрасенсов Лина Джебисашвили.

Экстасенс дала Ольге рекомендации, как следует себя вести, если она хочет родить ребёнка.

"Что я вижу? Максимум 2 года. Я вижу тебя, Ольга, с ребёнком. Год повпахивай ещё, потом расслабься и утони в его объятиях. У тебя будет доченька", — заявила Джебисашвили.

Ранее Ольга Бузова пожаловалась на плохое самочувствие.