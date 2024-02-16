Разбитая Ольга Бузова вышла на связь после родов жены своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова

Молчание Ольги Бузовой после новости о рождении четвертого ребенка у ее экс-супруга Дмитрия Тарасова и его нынешней жены Анастасии Костенко вызывало вопросы у ее поклонников.
Наконец, певица вышла на связь.
«Вроде спала семь часов, но состояние вообще… Утром, когда я слышу будильник, не понимаю, какое он имеет отношение ко мне. Просто не могла встать сегодня! Не понимаю, почему так? Может, погода или усталость накопилась?» — рассуждала звезда.
Певица, которая сама еще не стала мамой, находится в странном расстройстве, не найдя слов о новом пополнении в семье бывшего супруга. Что могло вызвать такую реакцию у Бузовой? Может быть, у нее есть иные причины для растерянности, не зависящие от семейного счастья Тарасова.
Этот многолетник удивит яркими красками и выглядит просто великолепно.