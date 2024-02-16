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Разбитая Ольга Бузова вышла на связь после родов жены своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова

Ольга Бузова выпустила эмоциональный пост о самочувствии после родов Костенко

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Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Молчание Ольги Бузовой после новости о рождении четвертого ребенка у ее экс-супруга Дмитрия Тарасова и его нынешней жены Анастасии Костенко вызывало вопросы у ее поклонников. 
Наконец, певица вышла на связь.

Ольга Бузова выпустила эмоциональный пост о самочувствии после родов Костенко
Фото: vk.com/olgabuzova by Ольга Бузова

«Вроде спала семь часов, но состояние вообще… Утром, когда я слышу будильник, не понимаю, какое он имеет отношение ко мне. Просто не могла встать сегодня! Не понимаю, почему так? Может, погода или усталость накопилась?» — рассуждала звезда.

Певица, которая сама еще не стала мамой, находится в странном расстройстве, не найдя слов о новом пополнении в семье бывшего супруга. Что могло вызвать такую реакцию у Бузовой? Может быть, у нее есть иные причины для растерянности, не зависящие от семейного счастья Тарасова.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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