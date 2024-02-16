Разбитая Ольга Бузова вышла на связь после родов жены своего бывшего мужа Дмитрия Тарасова

Ольга Бузова выпустила эмоциональный пост о самочувствии после родов Костенко

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Молчание Ольги Бузовой после новости о рождении четвертого ребенка у ее экс-супруга Дмитрия Тарасова и его нынешней жены Анастасии Костенко вызывало вопросы у ее поклонников.

Наконец, певица вышла на связь.

Фото: vk.com/olgabuzova by Ольга Бузова

«Вроде спала семь часов, но состояние вообще… Утром, когда я слышу будильник, не понимаю, какое он имеет отношение ко мне. Просто не могла встать сегодня! Не понимаю, почему так? Может, погода или усталость накопилась?» — рассуждала звезда.

Певица, которая сама еще не стала мамой, находится в странном расстройстве, не найдя слов о новом пополнении в семье бывшего супруга. Что могло вызвать такую реакцию у Бузовой? Может быть, у нее есть иные причины для растерянности, не зависящие от семейного счастья Тарасова.