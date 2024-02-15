Виктория Боня рассказала, почему рассталась с возлюбленным

Виктория Боня назвала причины расставания с бойфрендом

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Виктория Боня объяснила, что послужило причиной разрыва с её избранником.

Фото: Инстаграм Бони

Звезда "Дома-2" заверила, что рассталась с возлюбленным Русланом Гасановым не по стандартным причинам. Она отметила, что не ссорилась с бойфрендом и никто никого не предавал.

Она с благодарностью смотрит на завершившиеся отношения.

"Мы точно многому научились друг и друга. Но на данный момент жизни я вижу, что идти этот путь дальше лучше порознь", — объяснила знаменитость.

Боня отметила, что отпускает жениха любя.

Ранее Виктория Боня заявила, что запустила своё тело.