Виктория Боня покала себя с лишним весом: "Такой толстой я себя не помню"

Виктория Боня пожаловалась на лишний вес: "Запустила своё тело"

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала, что запустила себя на отдыхе, и показала в качестве доказательства фото.

Фото: Инстаграм Виктории Бони

44-летняя звезда "Дома-2" призналась, что на отдыхе в Коста-Рике, где отдыхала с дочкой, перестала следить за своей фигурой. Это привело к набору лишних килограммов.

"Поняла, что я запустила свое тело так, как никогда. Такой толстой я себя не помню", — написала Боня в Инстаграм* под фотографией.

Ранее Виктория Боня упала с лестницы и разбила бокал о перила.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской