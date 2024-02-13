Виктория Боня покала себя с лишним весом: "Такой толстой я себя не помню"

Виктория Боня рассказала, что запустила себя на отдыхе, и показала в качестве доказательства фото.
44-летняя звезда "Дома-2" призналась, что на отдыхе в Коста-Рике, где отдыхала с дочкой, перестала следить за своей фигурой. Это привело к набору лишних килограммов.
"Поняла, что я запустила свое тело так, как никогда. Такой толстой я себя не помню", — написала Боня в Инстаграм* под фотографией.
Ранее Виктория Боня упала с лестницы и разбила бокал о перила.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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