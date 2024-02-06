Виктория Боня эпично полетела с лестницы, разбив стеклянный бокал о перила.
Звезда "Дома-2" опубликовала видео в своём Инстаграм* с падением. Модель позировала, спускаясь с лестницы с фужером в руках, оступилась и упала. В момент падения она ударила фужером о перила и разбила его.
В этот момент к ней подбежал молодой человек и попытался помочь Виктории.
"На счастье", — подписала кадры звезда.
Подписчики заподозрили, что кадры были постановочными.
Ранее Алёна Водонаева и Виктория Боня признались, что мечтают о свидании с Николаем Лукашенко.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Нынешняя "золотая лихорадка" во многом обусловлена действиями России, которая ранее относилась к накоплению золота достаточно спокойно, отмечает Baijiahao.