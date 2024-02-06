Виктория Боня свалилась с лестницы с фужером, в Сети появилось видео

Виктория Боня упала с лестницы и разбила бокал

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня эпично полетела с лестницы, разбив стеклянный бокал о перила.

Фото: Инстаграм Бони

Звезда "Дома-2" опубликовала видео в своём Инстаграм* с падением. Модель позировала, спускаясь с лестницы с фужером в руках, оступилась и упала. В момент падения она ударила фужером о перила и разбила его.

В этот момент к ней подбежал молодой человек и попытался помочь Виктории.

"На счастье", — подписала кадры звезда.

Подписчики заподозрили, что кадры были постановочными.

Ранее Алёна Водонаева и Виктория Боня признались, что мечтают о свидании с Николаем Лукашенко.

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