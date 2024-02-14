Актёр Джонни Синс, известный, как лысый из Brazzers, поучаствовал в эпической рекламе средства для борьбы с импотенцией.
"Лысый из Brazzers" поучаствовал в индийской рекламе, снятой в лучших традициях Болливуда. По сценарию индианка решает уйти от мужа, обвиняя его в мужской бессилии. Женщина отхватывает пощёчину от матери и летит с балкона.
В это время супруг в исполнении Джонни Синса выпивает волшебное средство, спасает супругу в полёте, даря ей наслаждение.
Свои первые шаги в шоу-бизнесе Синс сделал как раз в рекламе. В Brazzers его называют "палочкой-выручалочкой", так как он снялся в более чем в 1000 сцен студии.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.