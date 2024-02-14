"Лысый из Brazzers" снялся в индийской рекламе препарата для улучшения потенции

"Лысый из Brazzers" снялся в рекламе в стиле Болливуда

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Джонни Синс, известный, как лысый из Brazzers, поучаствовал в эпической рекламе средства для борьбы с импотенцией.

Фото: Телеграм-канал Мышеловка

"Лысый из Brazzers" поучаствовал в индийской рекламе, снятой в лучших традициях Болливуда. По сценарию индианка решает уйти от мужа, обвиняя его в мужской бессилии. Женщина отхватывает пощёчину от матери и летит с балкона.

В это время супруг в исполнении Джонни Синса выпивает волшебное средство, спасает супругу в полёте, даря ей наслаждение.

Свои первые шаги в шоу-бизнесе Синс сделал как раз в рекламе. В Brazzers его называют "палочкой-выручалочкой", так как он снялся в более чем в 1000 сцен студии.