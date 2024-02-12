Ксения Собчак объяснила, почему не пришла на суд над своими сотрудниками

Ксения Собчак выразила надежду на апелляцию приговора своим сотрудникам

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак рассказала, почему не присутствовала на оглашении приговора своим соратникам, обвиняемым в вымогательствах у "Ростеха".

Фото: Вк-аккаунт Ксении Собчак

Журналистка ответила на упрёки по поводу того, что она не пришла на суд поддержать своих сотрудников, которых приговорили к солидным срокам лишения свободы (от 7 до 7,5 лет колонии).

"Ни меня, ни мамы Кирилла не было в зале — так попросил Кирилл, и на это есть причины", — написала Ксения в своём Telegram-канале.

Собчак с надеждой отреагировала на новость о том, что "Ростех" просил суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве.

"Я очень надеюсь на апелляцию. Очень. Не ломайте людям жизнь!" — попросила журналистка.