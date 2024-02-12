Ксения Собчак возмущена приговором своим соратникам: я выполнила все договорённости

Ксения Собчак выскзаалась о вынесенном приговоре экс-директору своей компании Кириллу Суханову и другим сотрудникам по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы "Ростеха" Чемезова.
Собчак призналась, что молилась Богу о благоприятном исходе судебного заседения.
"Никогда я так не наделась и не просила чего-то у Бога, как сейчас", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Приговор по итогам суда Собчак назвала несправедливым.
"Я выполнила всё, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет? За что такая несоразмерность? Просто отомстить?" — эмоционально высказалась Ксения.
Хамовнический суд Москвы сегодня вынес приговор коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову (7,5 года колонии), экс-редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (7 лет лишения свободы) и журналисту Тамерлану Бигаеву (7 лет колонии).
Ранее Ксения Собчак сказала спасибо за то, что её вычеркнули из состава "Дома-2".
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