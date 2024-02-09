Уехавшего из России блогера Влада Бумагу разыскивают судебные приставы

Уехавшего в ОАЭ блогера Влада Бумагу разыскивают приставы РФ

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Живущий в Дубае российский блогер-миллионник Влад Бумага задолжал налоговой службе. Его разыскивают приставы.

Фото: ВК-аккаунт Влада Бумаги

Уехавшего в Дубай блогера Влада Бумагу разыскивают российские приставы.

В розыск звезду Интернета объявили из-за имеющихся долгов. На одном из самых популярных видеоблогеров в России висят неоплаченные штрафы. Бумага задолжал Федеральной налоговой службе. Блогер должен выплатить долги в сумме 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что автору марафона желаний Елене Блиновской подобрали подходящих сокамерниц в СИЗО.