Уехавшего из России блогера Влада Бумагу разыскивают судебные приставы

Живущий в Дубае российский блогер-миллионник Влад Бумага задолжал налоговой службе. Его разыскивают приставы.
Уехавшего в Дубай блогера Влада Бумагу разыскивают российские приставы.
В розыск звезду Интернета объявили из-за имеющихся долгов. На одном из самых популярных видеоблогеров в России висят неоплаченные штрафы. Бумага задолжал Федеральной налоговой службе. Блогер должен выплатить долги в сумме 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что автору марафона желаний Елене Блиновской подобрали подходящих сокамерниц в СИЗО.
Семена сладкого перца взойдут очень быстро, если провести эту хитрую процедуру.