Блиновской грех жаловаться: раскрыты личности её сокамерниц

РИА Новости: Блиновскую посадили в одну камеру с учёными

0:55 Your browser does not support the audio element. Общество

Сокамерницы блогерши Елены Блиновской — учёные, передаёт в среду РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

Фото: Abaca

"Елена Блиновская содержится в обычной четырёхместной камере, у неё две соседки — доктор наук и кандидат наук", — уточнил собеседник агентства.

Правда, маловероятно, что "королева марафонов" поддерживает с ними хорошие отношения, потому что у неё, как сообщал ранее SHOT, депрессия.

В свою очередь, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Мария Ботова, навещавшая звёздную арестантку в СИЗО № 6 "Печатники" накануне, рассказала, что администрация изолятора обычно старается подбирать состав содержащихся в камере так, чтобы между ними не было конфликтов. Она также опровергла информацию о депрессии Блиновской.

Напомним, автора "Марафона желаний" поместили под стражу в январе за неоднократные нарушения условий домашнего ареста.