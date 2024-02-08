Максим Галкин* приблизился на опасное расстояние к границам России

Максим Галкин* выступит в Азербайджане после отмены концерта в Казахстане. Подписчики выразили тревогу за юмориста из-за угрозы депортации после истории с группой "Би-2".
После того, как участников группы "Би-2" едва не депортировали в Россию из Таиланда для российских звёзд за рубежом в дружественных России странах появилась потенциальная угроза.
Несмотря на это, Галкин приблизился на опасное расстояние к границам России. Юморист опубликовал видео, в котором приветсвует своих потенциальных зрителей.
"Я уже в Азербайджане, завтра, 9 февраля, мой концерт в Баку, всех жду в Конгресс Центре в 20.00", — написал супруг Аллы Пугачёвой в Инстаграм**.
Поклонники пародиста выразили свои опасения по поводу безопасности Галкина*.
"Ой, опасно, надеюсь в Россию не выдадут", — писали фолловеры под постом Галкина.
* признан Минюстом России иностранным агентом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.