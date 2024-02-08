Максим Галкин* приблизился на опасное расстояние к границам России

Максим Галкин* приехал на гастроли в солнечный Азербайджан

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* выступит в Азербайджане после отмены концерта в Казахстане. Подписчики выразили тревогу за юмориста из-за угрозы депортации после истории с группой "Би-2".

Фото: Инстаграм Галкина

После того, как участников группы "Би-2" едва не депортировали в Россию из Таиланда для российских звёзд за рубежом в дружественных России странах появилась потенциальная угроза.

Несмотря на это, Галкин приблизился на опасное расстояние к границам России. Юморист опубликовал видео, в котором приветсвует своих потенциальных зрителей.

"Я уже в Азербайджане, завтра, 9 февраля, мой концерт в Баку, всех жду в Конгресс Центре в 20.00", — написал супруг Аллы Пугачёвой в Инстаграм**.

Поклонники пародиста выразили свои опасения по поводу безопасности Галкина*.

"Ой, опасно, надеюсь в Россию не выдадут", — писали фолловеры под постом Галкина.

* признан Минюстом России иностранным агентом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской