Лёва из "Би-2" рассказал о своих злоключениях в Таиланде

Солист группы "Би-2" Егор Бортник* уверен, что русское консульство пыталось отправить в Россию его и других музыкантов.
Музыкантов группы "Би-2" депортировали из Таиланда в Израиль, хотя изначально их планировали отправить в Москву за нарушение миграционных правил.
Первым в Израиль прибыл Егор Бортник* (настоящее имя Лёвы). Он убеждён, что их поимка и депортация — дело рук российского правительства.
"Нам все говорили о том, что это русский след, что это русское консульство, что это специальный заказ на группу "Би-2", чтобы нас экстрадировали в Россию. Для чего? Ну, сами понимаете", — объяснил фронтмен музыкального коллектива.
Бортник признал, что он и его группа нарушили закон, однако наказание посчитал несоизмеримым с проступком.
Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля произнёс слова после спасения группы "Би-2", которые обычно адресуются тем, кто спасал евреев от Холокоста.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
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