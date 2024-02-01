Лёва из "Би-2" рассказал о своих злоключениях в Таиланде

Лёва* из "Би-2" заявил, что в истории с их депортацией был "русский след"

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Би-2" Егор Бортник* уверен, что русское консульство пыталось отправить в Россию его и других музыкантов.

Фото: ВК-аккаунт группы Би-2

Музыкантов группы "Би-2" депортировали из Таиланда в Израиль, хотя изначально их планировали отправить в Москву за нарушение миграционных правил.

Первым в Израиль прибыл Егор Бортник* (настоящее имя Лёвы). Он убеждён, что их поимка и депортация — дело рук российского правительства.

"Нам все говорили о том, что это русский след, что это русское консульство, что это специальный заказ на группу "Би-2", чтобы нас экстрадировали в Россию. Для чего? Ну, сами понимаете", — объяснил фронтмен музыкального коллектива.

Бортник признал, что он и его группа нарушили закон, однако наказание посчитал несоизмеримым с проступком.

Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля произнёс слова после спасения группы "Би-2", которые обычно адресуются тем, кто спасал евреев от Холокоста.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.