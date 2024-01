В МИДе Израиля сранили историю группы "Би-2" со спасением евреев от Холокоста

В МИДе Израиля прокомментировали освобождение музыкантов группы Би-2 с помощью выражения, применимого к людям, спасавших евреев во время Холокоста.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported