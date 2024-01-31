В МИДе Израиля сранили историю группы "Би-2" со спасением евреев от Холокоста

Представители МИД Израиля рассказали об освобождении участников группы "Би-2"

В МИДе Израиля прокомментировали освобождение музыкантов группы Би-2 с помощью выражения, применимого к людям, спасавших евреев во время Холокоста.

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Дипломаты Израиля рассказали о своих усилиях по вызволению группы "Би-2" из Таиланда.

"Кто спасает одну душу, словно спас целый мир", — такими словами описал спасение музыкантов глава МИД Израиля Исраэль Кац.

Данное выражение используют для благодарности людям, спасавших евреев от уничтожения во время Второй мировой войны. Слова нанесены на награду "Праведники народов мира". Её вручают представителям нееврейской национальности, которые защищали евреев во время Холокоста.

"Сегодня вечером шесть членов группы, в том числе трое граждан Израиля, вылетели в Израиль и присоединятся к своему коллеге — гражданину Израиля, прибывшему сегодня утром из Таиланда", — гласит сообщение израильских диаломатов.

Дипломатическая работа по освобождению группы "Би-2" была названа "умной и упорной".

Ранее актёр Алексей Панин* выразил свою радость по поводу спасения музыкантов из группы "Би-2".

* признан Минюстом РФ иностранным агентом