Панин* ликует по поводу спасения музыкантов из группы "Би-2"

Актёр Алексей Панин* празднует отправку друзей из группы "Би-2" в Израиль.
Панин очень дружен с солистом группы "Би-2" Егором Бортником**, который известен под псевдонимом Лёва Би-2**. Периодически он публиковал кадры с совместного отдыха с музыкантом.
Новость о том, что всех музыкантов, включая тех, у кого есть только российское гражданство, отправили в Израиль, обрадовала актёра.
"Ура! И Лёва, и Шура, и все ребята вырвались!" — написал Панин* в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что руку к вызволению музыкантов из Таиланда приложили российские иноагенты за рубежом.
* призан Минюстом РФ иностранным агентом;
** признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Курицу используют в разнообразных блюдах, варят, жарят, тушат, готовят холодец, котлеты, домашние колбасы, отбивные и многое другое.