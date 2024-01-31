Панин* ликует по поводу спасения музыкантов из группы "Би-2"

Панина* обрадовала новость о спасении группы "Би-2": ребята вырвались

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Алексей Панин* празднует отправку друзей из группы "Би-2" в Израиль.

Фото: Телеграм-канал Алексея Панина

Панин очень дружен с солистом группы "Би-2" Егором Бортником**, который известен под псевдонимом Лёва Би-2**. Периодически он публиковал кадры с совместного отдыха с музыкантом.

Новость о том, что всех музыкантов, включая тех, у кого есть только российское гражданство, отправили в Израиль, обрадовала актёра.

"Ура! И Лёва, и Шура, и все ребята вырвались!" — написал Панин* в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что руку к вызволению музыкантов из Таиланда приложили российские иноагенты за рубежом.

* призан Минюстом РФ иностранным агентом;

** признан Минюстом РФ иностранным агентом.