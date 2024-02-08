Сергей Жуков отсудил у "Руки вверх бара!" в Иркутске миллион рублей

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков одержал победу в суде над бизнесменом, назвавшм свой бар в Иркутске "Руки вверх бар".
Как сообщает ТАСС, Арбитражный суд Иркутской области предписал владельцу бара заплатить артисту миллион рублей в качестве компенсации за использование его товарного знака. Предприниматель придумал для своего заведения другое название — "РВБ".
Иркутский "Руки вверх бар" начал работать в в 2019 году под эгидой Сергея Жукова. В 2023 году бар изменил название, однако отставил отсылки к творчеству группы "Руки вверх!" в своём оформлении.
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При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.