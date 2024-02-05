Сергей Жуков рассказал, как правильно воспитывать детей

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков перечислил правильные методы воспитания детей.
Жуков объяснил, что нужно начать воспитание с себя, так как дети копируют родительское поведение.
Он посоветовал контролировать то, в каком окружении находятся дети вне семьи.
"Помогать им находить интересные занятия, реализовываться в их желаниях… Хотят они, например, свой концерт сделать. И по творческой части они всё сами могут, а по организационной — конечно, лучше подсказать", — написал артист в запрещённой социальной сети.
Жуков рассказал, что важно найти для детей подходящие занятия, которые поможет воплотить в жизнь их мечты.
Ранее Сергей Жуков рассказал о роли супруги в его жизни.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.