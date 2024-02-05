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Сергей Жуков рассказал, как правильно воспитывать детей

Сергей Жуков поделился секретами воспитания детей

0:45
Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков перечислил правильные методы воспитания детей.

Сергей Жуков поделился секретами воспитания детей
Фото: Инстаграм Сергея Жукова

Жуков объяснил, что нужно начать воспитание с себя, так как дети копируют родительское поведение.

Он посоветовал контролировать то, в каком окружении находятся дети вне семьи.

"Помогать им находить интересные занятия, реализовываться в их желаниях… Хотят они, например, свой концерт сделать. И по творческой части они всё сами могут, а по организационной — конечно, лучше подсказать", — написал артист в запрещённой социальной сети.

Жуков рассказал, что важно найти для детей подходящие занятия, которые поможет воплотить в жизнь их мечты.

Ранее Сергей Жуков рассказал о роли супруги в его жизни.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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