Сергей Жуков рассказал об отношениях с женой и детьми

Сергей Жуков рассказал о неписаных правилах в своей семье: за спиной всегда стоит жена

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков объяснил, как строится общение в его большой семье.

Фото: Инстаграм Жукова

Певец рассказал, что в его семье царит взаимопонимание и поддержка. Он порадовался достижением своей дочери, которая заняла третье место в соревновании по биатлону.

"Регина поддерживает любую мою идею и любое начинание вот уже почти 20 лет. Всегда. Без исключений", — написала Жуков в запрещённой социальной сети.

Артист отметил, что они с женой всегда поддерживают желание своих детей попробывать себя в чём-то новом.

"Получается вот такой круговорот поддержки и веры друг в друга", — поделился правилами в своей семье солист грцппы "Руки вверх".

Певец признался, что особенно его мотивирует поддержка жены.

"За спиной всегда стоит жена, которая шепчет: ты сможешь, я верю!" — рассказал артист.

Ранее Жуков призвал оказывать помощь многодетным семьям.