Сергей Жуков рассказал об отношениях с женой и детьми

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков объяснил, как строится общение в его большой семье.
Певец рассказал, что в его семье царит взаимопонимание и поддержка. Он порадовался достижением своей дочери, которая заняла третье место в соревновании по биатлону.
"Регина поддерживает любую мою идею и любое начинание вот уже почти 20 лет. Всегда. Без исключений", — написала Жуков в запрещённой социальной сети.
Артист отметил, что они с женой всегда поддерживают желание своих детей попробывать себя в чём-то новом.
"Получается вот такой круговорот поддержки и веры друг в друга", — поделился правилами в своей семье солист грцппы "Руки вверх".
Певец признался, что особенно его мотивирует поддержка жены.
"За спиной всегда стоит жена, которая шепчет: ты сможешь, я верю!" — рассказал артист.
Ранее Жуков призвал оказывать помощь многодетным семьям.
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