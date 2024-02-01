Издательство АСТ заморозило выплаты Людмиле Улицкой после пранка Вована и Лексуса

Писательница Людмила Улицкая лишилась гонораров от издательства АСТ.
Издательство АСТ заморозило выплаты писательнице Людмиле Улицкой, а её книги исчезли из столичных библиотек. Литератора лишили звания почётного профессора РХТУ имени Менделеева.
Неприятности у писательницы начались после беседы с пранкерами Вованом и Лексусом. Они выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака.
Писательница в беседе с пранкерами призналась, что помогает Украине материально.
Представители издательства АСТ сегодня рассказали о приостановке выплат писательнице "в связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину".
Представляем вам рецепт необычного и изысканного салата "Гурман" с печенью трески из группы Константина Ивлева.