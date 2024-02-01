Издательство АСТ заморозило выплаты Людмиле Улицкой после пранка Вована и Лексуса

Издательство АСТ приостановило выплату гонораров писательнице Людмиле Улицкой

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Писательница Людмила Улицкая лишилась гонораров от издательства АСТ.

Фото: ВК-аккаунт Улицкой

Издательство АСТ заморозило выплаты писательнице Людмиле Улицкой, а её книги исчезли из столичных библиотек. Литератора лишили звания почётного профессора РХТУ имени Менделеева.

Неприятности у писательницы начались после беседы с пранкерами Вованом и Лексусом. Они выдали себя за главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Писательница в беседе с пранкерами призналась, что помогает Украине материально.

Представители издательства АСТ сегодня рассказали о приостановке выплат писательнице "в связи с заявлением автора о переводе авторских отчислений на Украину".