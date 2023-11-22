Писатели Сорокин, Улицкая и Ерофеев назвали необоснованными обвинения в финансировании ВСУ

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Писатели Владимир Сорокин, Виктор Ерофеев и Людмила Улицкая отвергли обвинения в поддержке Вооружённых сил Украины (ВСУ) и помощи терроризму. Они реагировали на скандальную ситуацию, вызванную продажей подписанной ими копии книги "Слово Ново. Выход" на аукционе, организованном в поддержку запрещённой в России "Легиона Свобода России"*, которая признана террористической. Один из экземпляров которой был подписан писателями и подарен галеристу Марату Гельману**. В результате возникли обвинения в их адрес, а следствие и прокуратура были привлечены для проведения проверки на предмет помощи терроризму. Писатели утверждают, что эти обвинения являются абсурдными.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий", — подчеркнули Сорокин, Улицкая и Ерофеев.

Согласно информации от РБК, писатели подчеркнули, что книга, которую они подарили Гельману**, является его собственностью, и он имеет право распоряжаться ею по своему усмотрению.

*признана террористической организацией и запрещена в РФ

**признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 30.12.2021