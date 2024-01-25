Ваенга не верит в проклятье интервью Собчак: "До цугундера не довело"

Певица Елена Ваенга считает, что интервью у Ксении Собчак не приводит к неприятностям.
Исполнительница хита "Снова стою одна" прокомментировала предположение о том, что после интервью у Собчак у звёзд начинаются проблемы. В качестве примера приводилась незавидная участь автора марафона желаний Елены Блиновской, которую отправили в СИЗО из-под домашнего ареста.
"Это ложь и провокация. Меня моё интервью до цугундера не довело", — объяснила Ваенга.
Ксения Собчак прокомментировала слова певицы.
"Ахаха! Елена Ваенга подключилась к дискуссии про вот этот старательно раздуваемый миф про "страшную" Собчак. Всё от человека зависит, но пеняют все на зеркало, это да", — написала Ксения в своём Telegram-канале.
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