Ваенга не верит в проклятье интервью Собчак: "До цугундера не довело"

Ваенга заступилась за Собчак, интервью у которой назвали опасным: "Это ложь и провокация"

Певица Елена Ваенга считает, что интервью у Ксении Собчак не приводит к неприятностям.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Исполнительница хита "Снова стою одна" прокомментировала предположение о том, что после интервью у Собчак у звёзд начинаются проблемы. В качестве примера приводилась незавидная участь автора марафона желаний Елены Блиновской, которую отправили в СИЗО из-под домашнего ареста.

"Это ложь и провокация. Меня моё интервью до цугундера не довело", — объяснила Ваенга.

Ксения Собчак прокомментировала слова певицы.

"Ахаха! Елена Ваенга подключилась к дискуссии про вот этот старательно раздуваемый миф про "страшную" Собчак. Всё от человека зависит, но пеняют все на зеркало, это да", — написала Ксения в своём Telegram-канале.