Собчак объяснила, что не виновата в бедах звёзд, которые дали ей интервью

Ксения Собчак ответила на обвинения в том, что она приносит неудачу тем медийным персонам, которые пришли к ней на интервью.
Собчак уверена, что не виновата в бедах автора "марафона желаний" Елены Блиновской. Она напомнила, что Блиновская дала несколько разных интервью, в том числе Светлане Бондарчук.
"Так, может быть, это Светлана Бондарчук виновата в её посадке? Стрелец? Господь Бог? Нет, на них заказа нет, надо хейтить только Собчак, чтобы, видимо, гости шли к другим, кто в честной конкуренции выиграть не может", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Собчак объяснила, что поддерживает артистов, которые оказались в непростой ситуации, только потому, что её с детства учили помогать тем, кто в меньшинстве и кому тяжело.
"Во всём и всегда виновата именно Собчак", — выразила своё негодование Ксения.
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