Собчак объяснила, что не виновата в бедах звёзд, которые дали ей интервью

Собчак не согласна с тем, что именно после интервью с ней у звёзд начинаются проблемы

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила на обвинения в том, что она приносит неудачу тем медийным персонам, которые пришли к ней на интервью.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Ксении Собчак

Собчак уверена, что не виновата в бедах автора "марафона желаний" Елены Блиновской. Она напомнила, что Блиновская дала несколько разных интервью, в том числе Светлане Бондарчук.

"Так, может быть, это Светлана Бондарчук виновата в её посадке? Стрелец? Господь Бог? Нет, на них заказа нет, надо хейтить только Собчак, чтобы, видимо, гости шли к другим, кто в честной конкуренции выиграть не может", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Собчак объяснила, что поддерживает артистов, которые оказались в непростой ситуации, только потому, что её с детства учили помогать тем, кто в меньшинстве и кому тяжело.

"Во всём и всегда виновата именно Собчак", — выразила своё негодование Ксения.

Ранее Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин призвал не травить звёзд. Они назвали нападки на артистов "охотой на ведьм".