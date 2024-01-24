Кудрявцева и Пригожин призвали прекратить "охоту на ведьм" из-за "голой вечеринки"

Лера Кудрявцева и Иосиф Пригожин объяснили, почему они не одобряют травлю артистов, которые присутствовали на голой вечеринке Насти Ивлеевой.
Кудрявцева считает, что в стране началась "охота" на медийных персон — актёров, певцов, блогеров. Она призвала не перегибать палку.
Иосиф Пригожин согласился с Кудрявцевой.
"Охота на ведьм" — это очень плохая тенденция. Все могут ошибаться. Сегодня мы должны быть едины, должно быть меньше травли друг против друга", — объяснил Пригожин.
Ранее журналист Отар Кушанашвили заявил, что травля звёзд с "голой вечеринки" не достойна демократического государства.
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