Отар Кушанашвили о покаянии участников "голой вечеринки": видно, что лицемерят

Журналист Отар Кушанашвили объяснил, почему ему не нравится травля звёзд, участвующих в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой.
Кушанашвили считает, что следует прекратит травлю Насти Ивлеевой и всех артистов, которые пришли на "голую вечеринку". Звёзд вырезали из многих проектов и разорвали с ними контракты.
Он пристыдил тех, кто со сладострастием следит за извинениями артистов, которых "поставили на колени".
"Видно, что люди лицемерят. Человек в таком положении все, что угодно скажет. Я нахожу это отвратительным, недостойным демократического государства", — выразил своё мнение журналист.
Ранее сообщалось, что чипсы, которые рекламировала Настя Ивлеева, исчезают из магазинов.
Этот забытый вид пиона станет восхитительным украшением сада.