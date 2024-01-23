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Отар Кушанашвили о покаянии участников "голой вечеринки": видно, что лицемерят

Отар Кушанашвили заявил, что травля участников "голой вечеринки" недостойна демократического государства

0:44
Шоу-бизнес

Журналист Отар Кушанашвили объяснил, почему ему не нравится травля звёзд, участвующих в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой.

Отар Кушанашвили заявил, что травля участников "голой вечеринки" недостойна демократического государства
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Анастасии Ивлеевой

Кушанашвили считает, что следует прекратит травлю Насти Ивлеевой и всех артистов, которые пришли на "голую вечеринку". Звёзд вырезали из многих проектов и разорвали с ними контракты.

Он пристыдил тех, кто со сладострастием следит за извинениями артистов, которых "поставили на колени".

"Видно, что люди лицемерят. Человек в таком положении все, что угодно скажет. Я нахожу это отвратительным, недостойным демократического государства", — выразил своё мнение журналист.

Ранее сообщалось, что чипсы, которые рекламировала Настя Ивлеева, исчезают из магазинов.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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