Зепюр Брутян еще больше похудела и показала цифры на весах спустя 9 месяцев после родов

Зепюр Брутян похудела спустя 9 месяцев после родов до 46 килограмм

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Актриса Зепюр Брутян продолжает работать над желаемой фигурой после родов сына Микаэля. В конце прошлого года жена Павла Прилучного сообщала, что после родов сбросила 17 килограммов, уменьшив свой вес с 64 до 47.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Зепюр Брутян

На сегодняшний день Зепюр гордится тем, что её вес остается стабильным. Актриса не только не набрала вес во время новогодних праздников, сохраняя достигнутые результаты, но даже немного похудела! Для подтверждения своих слов Зепюр опубликовала фотографии, на которых стоит на весах.

"Главное — поставить перед собой цель. 46,05 кг", — поделилась супруга Павла Прилучного.

Она рассказывала, что в первую очередь внесла коррективы в свой рацион, отказавшись от мучного и сладкого, и исключив свинину, увеличив при этом количество зелени. Однако Зепюр не устанавливает для себя строгих запретов и честно говорит, что если по-настоящему хочется, то разрешает себе небольшое "запретное" удовольствие и конечно же занятия спортом.

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