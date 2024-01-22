Блиновскую отправят в СИЗО из-за побегов из-под домашнего ареста, заявил адвокат

Адвокат Ульяненко заявил, что Блиновскую могут отправить в СИЗО из-за нарушений правил домашнего ареста

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат Виталий Ульяненко объяснил, почему Елена Блиновская с большой долей вероятности окажется в СИЗО.

Фото: bangkokbook.ru

Следствие по делу "королевы марафонов" Елены Блиновской ходатайствует о замене домашнего ареста на отправку в СИЗО.

Ранее сообщалось, что долг Блиновской увеличился.

Ульяненко считает, что суд, скорее всего, удовлетворит просьбу обвинения. Он отметил, что Блиновскую обвиняют по серьёзной статье "Неправомерный оборот средств платежей". Коуч, по версии следствия, пользовалась электронными ключами юридических лиц без их ведома.

Ухудшает положение Блиновской то, что она пренебрегала правилами домашнего ареста.

"Именно нарушение домашнего ареста является основополагающим фактором для ужесточения меры пресечения", — цитирует слова адвоката "Вечерняя Москва".