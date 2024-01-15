Долг блогера Елены Блиновской налоговой за неделю увеличился на 9 миллионов рублей из-за пени

Долг Елены Блиновской налоговой за неделю увеличился на 9 миллионов рублей

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша Лерчек, которую начали проверять налоговики, успешно рассчиталась с долгами и вернулась в социальные сети несколько недель назад, радуя свою аудиторию новым контентом.

Фото: bangkokbook.ru

Однако у королевы марафонов — Елены Блиновской, ситуация оказалась крайне сложной. За последние 18 дней, как сообщает телеграм-канал Mash, её задолженность увеличилась на девять миллионов рублей — с 1,409 до 1,418 миллиарда. Эта внушительная сумма станет предметом обсуждения, особенно учитывая, что каждый день к долгу Елены добавляется около 500 тысяч рублей пеней. Блогерша не в состоянии даже частично погасить долг, так как все её счета были заблокированы.

Напомним, что гуру марафонов призналась в том, что проводила отмывание денег, уменьшала налоговую ставку до 6% и не отражала свой реальный доход в бухгалтерской отчетности. На прошлой неделе Елена подала в суд на налоговую с просьбой пересмотра размера долга.

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