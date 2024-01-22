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После жалоб матери Бузовой на уменьшение доходов певице сделали щедрый подарок

Певице Ольге Бузовой подарили новое авто после того, как её мама посетовала на уменьшение заработков

0:43
Шоу-бизнес

Телеведущей и певице Ольге Бузовой подарили новую машину. Об этом сообщает Telegram-канал "НеМалахов".

Певице Ольге Бузовой подарили новое авто после того, как её мама посетовала на уменьшение заработков
Фото: wikimedia.org by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Канал представит о видео, на котором красуется новенькое транспортное средство артистки — сверкающий чёрный микроавтобус Mercedes-Benz.

Кто преподнёс артистке такой шикарный подарок, пока неизвестно.

Известно, что Бузова до настоящего момента уже восемь лет ездила на одном и том же автомобиле. Певица говорила, что менять его пока не собирается и намерена ездить на нём, пока машина на ходу.

Ранее мать Бузовой пожаловалась, что доходы её дочери упали, напомнив, что певица не в состоянии поменять себе машину, которая у неё уже восемь лет.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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