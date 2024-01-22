После жалоб матери Бузовой на уменьшение доходов певице сделали щедрый подарок

Телеведущей и певице Ольге Бузовой подарили новую машину. Об этом сообщает Telegram-канал "НеМалахов".
Канал представит о видео, на котором красуется новенькое транспортное средство артистки — сверкающий чёрный микроавтобус Mercedes-Benz.
Кто преподнёс артистке такой шикарный подарок, пока неизвестно.
Известно, что Бузова до настоящего момента уже восемь лет ездила на одном и том же автомобиле. Певица говорила, что менять его пока не собирается и намерена ездить на нём, пока машина на ходу.
Ранее мать Бузовой пожаловалась, что доходы её дочери упали, напомнив, что певица не в состоянии поменять себе машину, которая у неё уже восемь лет.
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