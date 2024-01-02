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Певица Ольга Бузова показала загадочное фото с букетом роз и поклонником

1:06
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Ольга Бузова проводит новогодние каникулы в Сочи, на курорте "Красная Поляна". Вчера она ужинала с друзьями в своем любимом ресторане Red Fox. В одной из историй счастливая Ольга фотографируется с молодым человеком, личность которого она предпочла не раскрывать. При этом певица держит в руках великолепный букет роз.

Певица Ольга Бузова показала загадочное фото с букетом роз и поклонником
Фото: https://www.instagram.com/p/CvJ0uGNslFu/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Кстати, за несколько дней до Нового года Бузова в интервью с журналом "Теленеделя" опровергла слухи о романе с блогером Давой (Давидом Манукяном). Ранее появились слухи о том, что бывшие возлюбленные вновь сблизились во время съемок реалити-шоу "Сокровища императора".

"Да, Давид действительно был в Китае, он участвует в этом шоу. На самом деле, в одну и ту же реку не войдешь дважды. Потому что река меняется, течение уносит старую воду и приносит новую. Поэтому второй раз вы входите уже в новую реку", — заявила певица, намекая на то, что между ней и Давидом уже давно все закончено.

Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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