Катя Лель рассказала о "крайней" встрече у лифта со своим бывшим мужем

Певица Катя Лель заявила, что её бывший муж не поверил в их развод

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Катя Лель поделилась деталями расставания со своим теперь уже бывшим супругом Игорем Кузнецовым.

Фото: Личный аккаунт Кати Лель ВКонтакте

По словам артистки, расставание у них получилось очень трогательным и душевным. Более того, муж певицы вообще не поверил, что они разводятся.

Об этом исполнительница рассказала в передаче "Малахов".

"Я помню хорошо крайнюю нашу встречу у лифта. Обнялись, поцеловались, благословили друг друга, поблагодарили, пожелали счастья и отпустили", — рассказала Катя Лель.

О разводе певицы и Игоря Кузнецова стало известно 7 декабря. Супруги прожили вместе 15 лет. Певица уточнила, что она перестала верить своему мужу. Сейчас Катя Лель называет себя счастливым человеком, добавляя, что на данный момент её сердце никем не занято.