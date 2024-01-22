Катя Лель рассказала о "крайней" встрече у лифта со своим бывшим мужем

Певица Катя Лель поделилась деталями расставания со своим теперь уже бывшим супругом Игорем Кузнецовым.
По словам артистки, расставание у них получилось очень трогательным и душевным. Более того, муж певицы вообще не поверил, что они разводятся.
Об этом исполнительница рассказала в передаче "Малахов".
"Я помню хорошо крайнюю нашу встречу у лифта. Обнялись, поцеловались, благословили друг друга, поблагодарили, пожелали счастья и отпустили", — рассказала Катя Лель.
О разводе певицы и Игоря Кузнецова стало известно 7 декабря. Супруги прожили вместе 15 лет. Певица уточнила, что она перестала верить своему мужу. Сейчас Катя Лель называет себя счастливым человеком, добавляя, что на данный момент её сердце никем не занято.
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