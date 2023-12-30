Катя Лель: "Я чуть не сошла с ума от счастья"

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В ноябре песня Кати Лель "Мой мармеладный" неожиданно попала в топ популярных треков на музыкальном стриминговом сервисе Spotify, хотя сам трек был выпущен почти 20 лет назад. Артистка выразила свое изумление тем, что ее песню слушают и поют по всему миру. Катя Лель поделилась, что для нее это настоящее чудо, и она до сих пор не может поверить в то, что ее творение стало популярным в мировом масштабе.

Фото: Елена Хусаинова

Певица подчеркнула, что быть внезапно замеченной и признанной на мировой сцене — это удивительное и непроизвольное событие, которое не поддается контролю или продвижению, а происходит благодаря выбору слушателей.