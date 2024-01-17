Кейт Миддлтон госпитализирована с плановой операцией на брюшную полость

42-летняя Кейт Миддлтон планово госпитализирована

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Буквально час назад в лидерах новостных изданий появились заголовки нескольких зарубежных таблоидов: Кейт Миддлтон госпитализирована. Информацию, как оказалось, предоставил Кенсингтонский дворец, подтверждая произошедшее.

Фото: "All smiles Wedding of Prince William of Wales and Kate Middleton (1)" by Robbie Dale is licensed under CC BY-SA 2.0.

Пресс-служба в официальном заявлении сообщила, что принцессе Уэльской планово, и, самое главное, успешно провели операцию в брюшной полости. Согласно рекомендациям врачей, Кейт должна будет оставаться в больнице от десяти до четырнадцати дней, а затем продолжить лечение дома. Как подчеркнуто в дворце, она не будет выполнять королевские обязанности до самой Пасхи.

Диагноз не был назван в заявлении, и общественность попросили не стремиться узнать его из уважения к личной жизни Кейт.

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