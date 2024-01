Кейт Миддлтон госпитализирована с плановой операцией на брюшную полость

Буквально час назад в лидерах новостных изданий появились заголовки нескольких зарубежных таблоидов: Кейт Миддлтон госпитализирована. Информацию, как оказалось, предоставил Кенсингтонский дворец, подтверждая произошедшее.

Фото: "All smiles Wedding of Prince William of Wales and Kate Middleton (1)" by Robbie Dale is licensed under CC BY-SA 2.0.